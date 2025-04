Le Mois des Climats 2025, une édition anniversaire exceptionnelle

Du 2 mai au 3 juillet, la Bourgogne vous embarque pour un voyage festif à travers ses vignobles ! Pour ses 10 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, l’association des Climats du vignoble de Bourgogne proposent plus de 80 événements inédits, entre balades, dégustations, spectacles et conférences.

En 2015, l’UNESCO reconnaissait officiellement les Climats du vignoble de Bourgogne comme patrimoine mondial, inscrivant ainsi ce territoire viticole dans la prestigieuse liste des sites culturels et naturels d’exception. Dix ans plus tard, en 2025, cet anniversaire sera célébré avec faste à travers une année entière d’événements, rassemblant habitants, passionnés de vin et visiteurs du monde entier. L'Association des Climats du vignoble de Bourgogne a concocté un programme riche et varié qui rythmera l'année entière.

Ce lundi, l’édition spéciale « 10 ans des Climats » a levé le voile sur le festival Mois des Climats 2025 de mai à juillet avec plus de 80 événements pour redécouvrir les Climats sous un nouvel angle.

Lire l'article sur Info-Beaune.com