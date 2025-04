TAXES DOUANIERES TRUMP - Le patron de Facebook perd 17,9 milliards, d'Amazon 15,9 milliards, Tesla 11 milliards en une journée

Le trio fait figure de soutiens à Donald Trump... et ce vendredi, ils ont pris un coup de chaud.

Avec la claque boursière après les annonces douanières américaines, les milliardaires américains sont les premiers impactés, et pas des moindres. Marc Zuckerberg a perdu quasi 18 milliards de dollars en une journée, le patron d'Amazon, près de 16 milliards et celui de Tesla 11 milliards, venant s'ajouter aux 110 milliards d'euros déjà perdus. Le Français Bernard Arnault, lui aussi soutien de Donald Trump a vu sa fortune être amputée de 6 milliards. Et ce n'est pas fini au regard de l'évolution des choses !