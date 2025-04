Dimanche au Theâtre Piccolo : 'Récifs' / AM.

AM. c’est une voix et un violoncelle.

Dimanche 6 avril 2025 à 11h - au Théâtre Piccolo

Dans le cadre 'HAUT DU PANIER', Conservatoire du Grand Chalon -

Coréalisation Espace des Arts

AM. c’est une voix et un violoncelle. AM. comme l’aube ou le matin, le début d’un mot dont on inventera la fin. Et qu’il n’est peut-être pas besoin de finir pour en comprendre l’essentiel.

Amandine Robilliard, violoncelliste de formation classique, propose ici un univers minimal dans un projet de chansons entièrement écrites et composées seule. Animée par la diversité, elle se nourrit depuis de nombreuses années de la multiplicité des rencontres artistiques : création, métier d’orchestre, théâtre, musiques actuelles… Elle aime varier les enjeux de la musique sur scène.

Après la sortie de son premier EP « Récifs » en février 2024, elle construit un live épuré. C’est pour elle, encore une nouvelle façon d’aborder la scène et ce qu’elle souhaite partager avec le public. La profondeur introspective des textes cohabite avec une légèreté pop. Sans jamais céder à la gravité, elle dessine les lignes de l’intime entre douceur et brutalité.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/recifs

Texte et visuel transmis par le Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Capucine de Chocqueuse