Les Insoumis de Chalon pointent "l'islamophobie du maire de Chalon"

Communiqué de presse

Gilles Platret repart en croisade contre les musulmans

Platret s’en va en guerre,

Mironton, mironton, mirontaine,

Platret s’en va en guerre,

Ne sait quand reviendra…

Oui, quand Gilles Platret reviendra-t-il à la raison ? Nous apprenons par les réseaux sociaux puis par info-chalon que le maire de Chalon a de nouveau pris une décision motivée par son islamophobie.

En interdisant un affichage de promotion pour des filières d’enseignement supérieur qui présente une jeune femme voilée, Gilles Platret ne lutte pas contre l’entrisme islamisme, il lutte carrément contre la religion musulmane.

Quel est le problème avec cette affiche ?

Le contrat qui lie la ville de Chalon aux prestataires de gestion des panneaux d’affichage indiquerait que les affichages à caractère politique ou religieux sont interdits. Dont acte. Ici il s’agit d’une affiche de promotion de BTS et de Bachelor pour recruter des étudiant.e.s dans des formations pour les métiers de la banque et de l’assurance. Le motif invoqué par Gilles Platret pour retirer ces affiches est donc inapproprié.

Allons plus loin, ces affiches font la promotion de filières supérieures au bac.

Elles s’adressent donc à des personnes majeures qui entreront dans un cursus de formation réservés à des adultes. Dans ce cadre-là, la loi de 2004 sur le port de signes religieux à l’école ne s’applique pas.

Il ne s’agit ici ni d’une école, ni d’un collège, ni d’un lycée donc la loi ne s’applique pas et les étudiant.e.s peuvent s’habiller comme ils et elles le souhaitent, dans les limites de la décence qu’impose la loi.

Si la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) doit effectivement rester neutre du fait de son lien avec l'Etat, ce n'est pas le cas des étudiant.e.s qui suivent ses formations. La loi de 1905 n'interdit pas les religions dans les lieux publics, elle garantit la liberté de conscience et de culte et assure la neutralité de l'Etat à leur égard, c'est tout! Mais la CMA dit ne pas avoir commandé cette affiche, là encore, dont acte.

Que veut M. Platret ?

Comme Bruno Retailleau et d’autres irresponsables politiques qui ont basculé dans les marécages de l’extrême-droite, le maire de Chalon veut l’interdiction du voile purement et simplement. En cela il se considère comme un libérateur des femmes.

Mais quelle différence y a-t-il entre un ayatollah iranien qui impose le port du voile aux femmes et un élu français qui veut imposer le dévoilement des femmes ? Aucune ! Dans un cas comme dans l’autre, ce sont des hommes pétris de leur sentiment de supériorité patriarcal qui prétendent dicter à des femmes ce qui est bien pour elles et qui leur impose leur vision de ce que doit être une femme.

Ces messieurs se donnent bonne figure en se présentant comme des défenseurs des femmes. Ils sont en fait dangereux pour la cohésion de notre société. Oui l’entrisme islamiste existe et il faut le combattre. Non il ne se cache pas sous chaque voile.

La France Insoumise affirme et continuera d’affirmer son engagement à faire respecter la liberté de conscience, la liberté de culte et la liberté des femmes notamment à porter les vêtements qu’elles souhaitent. Nous nous opposons clairement aux nouvelles guerres de religion qui se préparent et avertissons toutes les personnes raisonnables contre le danger qui guette la France si des

Gilles Platret continuent à agir comme ils le font.

Damien Saley et Sylvie Hérody

pour Chalon l’Insoumise