Benoît Leduc demeure président de l’association « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve »

Il sera épaulé par un bureau, composé de Michel Isaïe, vice-président, lui aussi réélu pour trois ans, de Marie-Line Henry, trésorière, de Paul Perfloff, secrétaire, et de Louwine Gauthier, responsable de la communication.

Benoît Leduc aura donc la charge d’organiser l’an prochain avec sa dynamique équipe les 25 ans de cette belle action de solidarité, initiée en 2001 par la Jeune Chambre Economique de Chalon, aujourd’hui disparue. En attendant la célébration de cet anniversaire, le président Leduc et ses amis sont en pleine préparation de l’édition 2025, qui aura lieu fin mai à Champforgeuil et à Fragnes-La Loyère.

153 baptêmes en 2024

L’an passé, 41 baptêmes de l’air ont été réalisés par l’Aéro-Club du Bassin Minier, l’Aéro-Club du Morvan et l’Aéro-Club du Grand Chalon, 57 baptêmes de bateaux par l’association Cap au Large et 55 baptêmes de véhicules grâce à des particuliers et plusieurs clubs de collectionneurs. En 2025 les organisateurs envisagent 65 baptêmes par catégories. Rappelons que l’objectif de l’action est d’offrir une fois par an à des jeunes et à des adultes, malades ou en situation de handicap, venus de toute la Saône-et-Loire, une journée pas comme les autres…

Une journée qui s’achève, aux alentours de 18 heures, par un final toujours très attendu. On n’en connait pas encore le programme définitif, l’événement chalonnais subissant cette année la forte concurrence du Meeting de l’Air d’Orléans. Quelques incertitudes demeurent mais Benoît Leduc et son bureau devraient encore une fois nous réserver quelques belles surprises. Ce qui est sûr, c’est que la traditionnelle Soirée des partenaires - ils sont près d’une centaine - se déroulera la veille à la salle des fêtes Pierre Chatelet, à Champforgeuil.

Du théâtre en octobre

Autre temps fort dans les mois qui viennent, les deux représentations de la troupe « Coup de Théâtre Sennecéen », qui se produira les 18 et 19 octobre prochain à la salle des fêtes des Charreaux Claude et Christian Villeboeuf. Au programme d’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » figurent aussi une participation à la Journée Départementale des Armées le 21 juin au Parc des Expositions de Chalon et celles à plusieurs marchés de Noël, dont celui de La Charmée.

Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, et Alain Gaudray, conseiller départemental, assistaient à l’assemblée générale, en présence également de Michèle Tarrit-Lotton et de Claude Mennella, représentant le Rotary Chalon Saint-Vincent, et de Sylvie Garopin, représentant l’association « Le Rêve de Marie Dream ». Occasion pour l’élue locale de rappeler le soutien constant des collectivités territoriales et pour l’élu cantonal de souligner la pérennité d’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve ». Pareils événements ne durent pas tous un quart de siècle…



Gabriel-Henri THEULOT