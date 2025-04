Le trail du Mont-Avril, c'est ce dimanche

Soucieux de proposer le Trail autrement, de le faire découvrir de façon ludique, ainsi que la marche sous toutes ces formes (marche / randonnée / marche nordique L’entente Chalonnaise d’Athlétisme (Club ECA) propose sur son Espace Trail de la Côte Chalonnaise un nouveau format pour son Trail du Mont Avril qui aura lieu le 13 Avril au départ du stade de foot de Saint Désert.

Nous proposons un format Trail-Biathlon (proposant sur une boucle de 2,4 kms 1 course compétitive pour les benjamins et minimes et 1 course découverte à partir de cadets) avec notre partenaire la STEP (Société de Tir et d’Education Physique) et un format Trail Evolutif sur une boucle d’un peu plus de 7kms (avec l'ascension du Mont Avril) et une marche / randonnée / marche nordique qui ouvrira les hostilités sur le même parcours que le Trail Evolutif

La Marche, la marche nordique ou la randonnée : tu t’inscris

A ton rythme, tu emprunteras les sentiers de la trace N°3 « Entre Monts » de l’espace Trail.

Possibilité de faire 1 ou 2 tours

Le Trail-Biathlon : Tu t’inscris à partir de la catégorie Benjamins. Les courses Benjamins et Minimes sont chronométrées.

Sous forme de Contre la Montre , tu réaliseras la boucle 1 « Rivière des Curles » de l’Espace Trail, et lors de ton retour dans le chemin du stade, tu entreras dans le pas de tir pour effectuer des tirs couchés à l’aide d’une carabine laser sur des cibles. En cas d’échec(s), un (des) petit(s) tour(s) de pénalité, puis direction la ligne d’arrivée.

Même principe pour la partie découverte adultes

Mais, c’est quoi le Trail Evolutif : tu t’inscris en solo ou duo à partir de la catégorie Cadets.

Tu arpenteras les sentiers de la boucle 3 « Entre Monts » de l’espace Trail, sous forme de course en ligne (de 1 à 4 tours).

Le jour « J », et même durant ta course, tu dis stop au tour de ton choix. Juste une petite singularité, une barrière horaire pour la 4ème boucle uniquement.

Laisse toi guider par tes sensations, ta forme du jour, en faisant ce que tu peux.

De 1 à 4 boucles, aucune obligation, juste prendre plaisir, repousser tes limites avec des points de vues sympas : vignoble de la côte chalonnaise, Château Charnaille, Mont Avril et sa vue à 360°, Plaine de la Saône

Au final, un trail sans contrainte, l’esprit libre guidé par tes jambes.

Notons qu’il y aura un classement propre à chaque distance avec podiums et récompenses en solo comme en duo

Ravitaillement offert.

A noter aussi une récompense pour la moins jeune et le moins jeune ainsi qu’un tirage au sort pour récompenser un participant au hasard sur le Trail Evolutif

Infos pratiques :

Les départs et arrivées se font depuis le stade de foot de Saint-Désert (71).

- 9h00 : Marche Nordique 7,3/14,5kms D+280/560m

- 9h30 : Trail Evolutif - boucle de 7,3 kms D+ 280m en solo ou duo

nés en 2008-9 : 1 boucle

nés en 2006-7 : 1 ou 2 boucles

nés en 2005 et avant : 1 à 4 boucles

- 10h00 : Biathlon découverte Enfants

- 11h00: Biathlon découverte Adulte



A noter qu'il reste encore beaucoup de dossards à délivrer, les inscriptions en ligne seront closes samedi 12 à 18h00