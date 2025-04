Le Festival Les Utopiks, c’est encore jusqu’à demain !

Depuis le 4 avril, le public de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône s’émerveille avec les spectacles, concerts et ateliers proposés dans le cadre de ce festival qui ravit petits et grands.

Parmi une programmation très éclectique, info-chalon a vu :

‘MINI MINI CHAT, MINI MINI SHOW’, un ciné-concert programmé en co-réalisation avec le Conservatoire du Grand Concert, empruntant l’esthétique des années 70. Cette série de court-métrages rigolote a permis à un public très jeune (dès 3 ans) de suivre, avec beaucoup d’enthousiasme, les aventures de 4 personnages ( Minilait, le hérisson ; Mifüne, la petite chatte bleue ; Canard, le canard et Claude, la cacahuète). Les bruitages, musiques et commentaires ont été interprétés en direct par Maïa Roger et Le chevalier de Rinchy. A l’occasion de ce mini show, les spectateurs ont pu découvrir une mystérieuse planète lors du court-métrage ‘Mission Minérus’ projeté en 3D anaglyphe. Un ciné-concert, simple, efficace et joyeux !

‘A POILS’, une pièce de théâtre où le public donne un petit coup de main à 3 ogres punk, un peu bourrus mais en quête de tendresse, jusqu’à ce que l’histoire prenne un tout autre tournant. L’univers visuel proposé est tout à fait atypique et le public finira par se retrouver dans une gigantesque chevelure multicolore où l’on joue de la guitare. Etonnant et ébouriffant !

Lors de ces représentations, le public en fin de spectacle a pu échanger avec l’équipe artistique.

Pour découvrir la programmation : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/festival-les-utopiks-2025

SBR