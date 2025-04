24ème Challenge Louis Brailly : Ce qu'ils en ont pensé...

La 24ème édition du Challenge Louis Brailly a une été une véritable success-story et ils sont beaucoup à le penser. Plus de détails avec Info Chalon.

La grande messe du rugby régional terminée, Info Chalon a donné la parole à quelques acteurs du sport sur leur ressenti sur ce tournoi qui a eu lieu le dimanche 20 avril 2025 au Stade Léo Lagrange, devenu le temps d'une journée la capitale de l'Ovalie.

Pour rappel, la 24ème édition du Challenge Louis Brailly, c'est 1000 jeunes issus de 29 clubs de France et un club de Belgique. Au classement général, le Rugby Tango Chalonnais (RTC) a fini premier avec 52 points.

«Un moment formidable. On s'est éclaté à les voir jouer» (Jean-Luc Durand, vice-président de l'Office municipal du Sport de Chalon-sur-Saône)

«Une parfaite organisation. L'essentiel est que les enfants passent un bon moment en toute sécurité» (Christian Poulalier, président de la Ligue Bourgogne – Franche-Comté de rugby)

«Un plaisir et un honneur d'être ici» (Jordan Roux, le vice-président de la Ligue Bourgogne – Franche-Comté de rugby en charge des Territoires et de la Filière Jeune pour la Fédération française de rugby)

«Succès total pour ce 24ème Challenge Louis Brailly. Une agréable surprise avec Jordan Roux qui a de bons projets pour le rugby et son avenir à Chalon-sur-Saône et dans le département. Un grand merci aux 130 bénévoles, aux services de la Ville et la Croix Rouge Française qui ont fait de cette journée un succès» (Pierre Carlot, l'adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge du sport)

«C'était top ! Une super organisation avec un maximum de bénévoles ! Tout s'est bien déroulé avec toute la bienveillance propre au monde du rugby» (Thierry Thévenet, le président de l'Office municipal du Sport de Chalon-sur-Saône)

Saluons au passage le jeune Vince Lombard, 16 ans, (avec Jordan Roux dans notre galerie photos) élève au lycée Niépce-Balleure, qui se destine à être soudeur scaphandrier, pour avoir porter le costume de la mascotte du club tout au long de cette journée.

Pour rappel, le Racing Tango Chalonnais (RTC), c'est 390 licenciés. Effectif auquel il faut ajouter les 110 licenciées des Coquelicots, étant donné que la fusion des deux clubs est désormais actée.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati