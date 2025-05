Pont du 1er mai : circulation difficile ce dimanche dans le sens des retours

Dimanche 4 mai, dans le sens des retours, les axes au départ de l’arc méditerranéen devraient être très fréquentés (A61, A7, A8 et A9 essentiellement). Dans la moitié Ouest, des ralentissements pourraient être observés sur les autoroutes A10, A11 et A13. En Île-de-France, dans le sens des retours, la circulation sera dense dès le tout début de l’après-midi sur les autoroutes A6 et A10. L’autoroute A13 pourrait aussi enregistrer des difficultés de circulation entre le début de l’après-midi et la fin de soirée.