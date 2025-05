L’Union des Sociétés Musicales et Chorale de Chalon sur Saône renoue avec son traditionnel gala.

L’USMC a remis au goût du jour son gala abandonné quelques années pour diverses raisons, mais cette année est le renouveau du gala revu et corrigé tout en gardant son principal objectif, faire connaitre au plus grand nombre les associations musicales et chorales de Chalon.

Le président de l’USMC, André Genot, monsieur Loyal pour l’occasion, a après avoir remercié de leur présence les autorités, le public, les associations participantes, très bien expliqué et présenté l’Union et ses fondements.

Il a rappelé la disparition de son prédécesseur Roger Remandet.

Ce gala intitulé « Chalon en Musique » n’est pas sans rappeler d’autres grandes manifestations à Chalon, a souligné le président et poursuivant son discours, le public a pu découvrir que l’USMC avait et savait perdurer dans la longueur avec ses 75 ans d’existence.

Pour terminer son propos il s’est adressé aux autres formations musicales : « Nous accueillerons avec grand plaisir les éventuelles formations musicales qui souhaiteraient nous rejoindre, car nous avons une oreille attentive des autorités municipales dans la prise en compte de nos spécificités. »

Pour cette soirée de gala, 5 sociétés sont passées sur scène et le ou la présidente de chacune d’elles a fait une courte synthèse de présentation de l’association.

La chorale Eloé-Ivre de voix a été la première à s’être présentée au public dans un répertoire peu connu mais combien énivrant. Le chœur féminin est sous la direction de Barbara Marcus, soprano lyrique et professeur de chant.

Musique Pluriel, une autre chorale, un autre style : forte d'une centaine d'adhérents, Musique/Pluriel propose du chant pour tous les âges et des animations pour la Petite Enfance. Musique/Pluriel invente et organise des manifestations musicales. Le chef de chœur Robin Limoge a joué la couleur avec Claudio Monteverdi, Christophe Ballard, Michèle Bernard et Chacho Echenique.

En troisième prestation, l’ensemble La Sestina dirigé par Antoine Bonnardot a transporté l’auditoire en Italie avec des chants baroques réhaussés de l’accompagnement d’un orgue coffre prêté par le conservatoire. La Sestina a proposé 6 Chants de Giovanni Legrenzi, compositeur italien d'opéra, de musique vocale et instrumentale, organiste de l’époque baroque (XVIIème siècle).

Pour terminer le tour de chant des chorales, la Pastourelle avec un répertoire plus populaire, a repris la chanson beau Papa de Vianney sous la direction de Sandrine Vachet suivi de Vois ton chemin du film emblématique Les Choristes et dans un tourbillon de la vie, ils ont emmené le public jusqu’à Aragon et Castille de Boby Lapointe en passant par le Chœur des chasseurs et Hola la vie.

Pour ce premier gala nouvelle formule, la partie instrumentale a été représenté par le School Band Chalon Bourgogne (SBCB). Dans un registre jazz avec 3 grands compositeurs arrangeurs : Duke Ellington, Neal Hefti et Billy Strayhorn, le groupe amateur dirigé par Denis Desbrières a chauffé la salle. L’auditoire a pu constater le niveau acquis par cette jeune formation, vivier potentiel de musiciens amateurs pour le groupe plus connu le Big Band Chalon Bourgogne ou d’autres formations.

Le bis de chaque groupe s’est fait à l’applaudimètre, une nouveauté mise en place par Monsieur Loyal !

Une belle soirée, bien orchestrée par le président André Genot et le bureau de l’USMC.

« Un gala possible grâce à la mise à disposition de la salle Sembat et la compétence et la qualité des techniciens de la salle : éclairage, sonorisation et changement de plateau. Grand merci à tous… » a exprimé André Genot à la fin du concert.

C.Cléaux