AVIS DE DECES - Monsieur Sébastien HENRY

FARGES-LÈS-CHALON - SEVREY



Rémi et Marie-Line, ses parents,

Johann, Anthony, Anaelle,

ses frères et sa sœur,

Marine, Romain sa belle-sœur et son beau-frère,

Gabin son neveu et filleul,

Mémé LAUDET,

ses oncles et tantes,

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de



Sébastien HENRY

survenu le 30 avril 2025, à 48 ans.

La cérémonie sera célébrée vendredi 09 mai 2025, au crématorium de Crissey à 9h15.

La famille remercie chaleureusement les membres du personnel de Cassiopée pour l'accompagnement au quotidien et leur bienveillance apportés à Sébastien.

Fleurs naturelles seulement.

Une boite à dons sera à disposition en faveur des associations pour les personnes en situations de handicap.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.