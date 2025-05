JeVeuxAider.gouv.fr fait le plein de bénévoles

Si l'engagement bénévole n'a heureusement pas attendu le numérique pour soutenir le très large maillage associatif national, l'État a entendu lui donner un nouvel élan en mobilisant le grand public à travers la plateforme officielle JeVeuxAider.gouv.fr. Une démarche prise dans un contexte de crise puisque nous étions alors en mars 2020, au début de la pandémie de Covid-19… Cinq ans plus tard, ce portail web a démontré son utilité dans la durée en mettant en relation les citoyens prêts à agir et les organisations d'intérêt général. Fort de près de 700 000 bénévoles inscrits, 14 000 associations, 2 000 collectivités et plus de 20 000 missions proposées, ce site internet placé sous l'égide du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative est aujourd'hui présenté comme « la première plateforme d'engagement citoyen ».

UN ENGAGEMENT DURABLE

À l'occasion de cet anniversaire, le gouvernement a rappelé quelques exemples de mobilisation massive et rapide qui démontrent à quel point cet outil peut être un levier majeur d'engagement en cas de crise. Ainsi, lors de la pandémie de Covid-19, « la plateforme a rassemblé 200 000 bénévoles en quelques semaines pour lutter contre l'isolement, collecter des biens de première nécessité et porter des repas aux plus fragiles ». De même, en mars 2022, ce sont 18 000 citoyens qui se sont engagés via ce portail pour accueillir les réfugiés ukrainiens. JeVeuxAider.gouv.fr a encore été mobilisé après le passage du cyclone Chido à Mayotte.



Mais cette plateforme ne sert pas uniquement en cas d'urgence. Elle permet un engagement quotidien et dans la durée puisque, selon les chiffres du ministère, ce sont en moyenne 660 bénévoles qui s'investissent chaque jour dans une dizaine de domaines d'intérêt général par le biais de ce « service public numérique à impact national ». La fidélisation est en outre au rendez-vous puisque 83 % des missions s'inscrivent dans la durée, dont la moitié dure plus de 84 heures sur l'année. Enfin, le public s'est bel et bien élargi puisque 28 % ont utilisé JeVeuxAider.gouv.fr pour réaliser leur toute première mission de bénévolat et qu'1 bénévole sur 2 a moins de 30 ans.



J.P.