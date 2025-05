L'âne est à l'honneur avec l'opération du "printemps de l'âne" et de nombreuses animations pour découvrir la randonnée avec un âne

Les 17 et 18 mai 2025, un événement unique s’invite aux quatre coins de la France. À l’occasion du Printemps de l’Âne, organisé par la Fédération Nationale Âne et Randonnée (FNAR), BOUGRES D'ÂNE à Meslay ouvre leur porte, pour faire découvrir la Randonnée avec un âne, une activité douce et accessible à tous.

Petites balades, initiations, rencontres et ateliers rythmeront ce week-end du 17 et 18 mai, où l’âne sera à l’honneur. Un moment privilégié pour ralentir, observer, ressentir, et renouer avec une nature que l’on prend souvent le temps d’admirer… lorsqu’on marche au pas de l’âne.

Une autre façon de randonner, plus douce et plus proche de la nature

Loin d’être une simple promenade, la randonnée avec un âne est une aventure sensorielle et humaine. L’âne ne se contente pas de porter les bagages, il devient un véritable compagnon de route, patient et attachant. Son allure tranquille impose un rythme apaisé, parfait pour les familles avec enfants ou pour tous ceux qui cherchent à s’évader du tumulte quotidien.

Les âniers de la FNAR, fins connaisseurs de leur région, partageront leurs secrets tout au long du week-end : comment préparer un âne pour une randonnée, comprendre son comportement, bater correctement, démonstration de maréchal ferrant, cueillette de plantes pour la tisane lors de la randonnée, pique-nique…

Un voyage au cœur des plus beaux paysages français

Des montagnes du Vercors aux sentiers côtiers de la Bretagne, des forêts mystérieuses de Sologne aux collines du Haut-Languedoc, les âniers de la FNAR sont implantés dans toute la France et proposent des itinéraires adaptés à chaque envie. Au fil du chemin, ils dévoilent les trésors de leur région : une faune secrète, une flore surprenante, des villages pittoresques et des histoires locales souvent méconnues.

Que l’on soit amateur de grands espaces, passionné de patrimoine, ou simplement en quête d’un moment hors du temps, cette expérience promet une immersion totale. Chaque randonnée est une invitation à savourer la nature, à se laisser porter par le voyage et à partager un moment de complicité avec un animal aussi discret que fascinant.

Un week-end à ne pas manquer

Le Printemps de l’Âne est l’occasion idéale pour essayer cette expérience unique et rencontrer des âniers passionnés, garants d’un tourisme respectueux, durable et profondément humain. Un week-end à vivre en famille, entre amis ou même en solo, au rythme de l’âne et des sentiers.

Infos pratiques

Quand ? Les 17 et 18 mai 2025

Où ? Partout en France, chez les âniers adhérents de la FNAR

Comment participer ? Retrouvez la liste des âniers participants https://www.ane-et-rando.com/actualites/le-printemps-de-l-ane-3.htm