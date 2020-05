Fers et Métaux et le Troquet du Marché toujours au rendez-vous de la solidarité envers les soignants

50e jour de confinement et pas question pour nos entreprises chalonnaises de baisser les bras en terme d'élan de générosité. Le clin d'oeil du jour sur info-chalon.com.

L'entreprise Fers et Métaux et le Troquet du Marché ont concocté une livraison spéciale pour le service Soins de suite de réadaptation Post-Covid 19. Lasagnes maison et tartes aux pommes maison ont été livrées au personnel soignant de l'hôpital William Morey. L'occasion de rappeler que malgré le déconfinement qui s'annonce, la mobilisation ne faiblit pas en terme de lutte contre le coronavirus. Soulignons qu'à ce jour, ce sont pas moins de 1113 personnes sont toujours hospitalisées dans les structures régionales dont 135 en service de réanimation. Ne lâchons rien ! Et merci aux entrepries et aux anonymes qui poursuivent leurs élans de solidarité au fil des semaines.

L.G