Parce que certaines voix s'élèvent contre l'aspect esthétique de certains masques distribués par le Grand Chalon ...

Les apparences sont parfois et même souvent trompeuses .... Les explications d'info-chalon.com

Depuis quelques heures, vous êtes en nombre à découvrir les masques mis sous pli et distribués par le Grand Chalon ou par la ville de Chalon sur Saône, sans compter la plupart des autres communes de l'agglomération. Ici ou là, des critiques ont commencé à apparaître sur l'aspect esthétique de certains masques, fustigeant la qualité du produit. Certains d'entre eux sont particulièrement visés en terme d'esthétisme mais justement les apparences sont trompeuses parce que les masques en question pointés du doigt, sortent des ateliers de Charlieu (42). La notice de production précise même " Au terme d’une démarche supervisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec le soutien de l’ANSES, deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire, UNS 1 et UNS 2, ont été créées, par une note d’information interministérielle du 29 Mars 2020. Nos masques ont fait l’objet de tests de performance par les services de la Direction Générale de l’Armement, dont les résultats ont été soumis à l’ANSM. Notre masque lavable rentre ainsi dans les catégories UNS 1 et UNS 2. Également, notre masque lavable répond à la spécification de l’AFNOR S76-001 du 27 Mars 2020. Nos masques lavables à usage non-sanitaire ne se substituent pas aux masques normalisés à usage sanitaire. Ils sont une alternative à la pénurie de masque ou au masque confectionné par soi-même". Des masques qui permettent même une meilleure respirabilité.

Alors détendez-vous ! Le masque n'est en aucun cas un bijou... le masque permet surtout de protéger les autres face à celles et ceux qui pourraient être des porteurs sains totalement asymptomatiques. A nous d'adopter des comportements respectant les gestes barrières si on veut sortir par le haut de cette crise sanitaire.

lire la notice des ateliers de Charlieu

Laurent Guillaumé