Equitation : Le Manège de la Tuilerie a changé de Direction

Depuis février 2020, le centre équestre de Dracy-le-Fort « Le Manège de la Tuilerie » est désormais entre les mains d’Anthony Gutherin, moniteur Diplômé d’Etat et en place dans le Manège depuis 15 ans.

Ce qui est le centre équestre le plus proche de Chalon-sur-Saône, en prenant la route d’Autun, « Le Manège de la Tuilerie » à Dracy-le-Fort, vient de changer de Direction. En effet Hervé de la Selle et Jérôme Capuran ont vendu leur affaire à un pilier de la maison s’agissant d’Anthony Gutherin ( 37 ans), homme bien connu au centre équestre puisqu’il exerce depuis 15 ans dans les lieux.

Une reprise dans la continuité des activités en place, avec l’aide de sa compagne d’Anthony, Stéphanie Pagliuca. Le couple a deux enfants Loan et Matteo. Stéphanie assure toute la partie administrative inhérente à la vie du Centre, donnant ainsi plus de possibilités à Anthony pour gérer les activités techniques du Manège de la Tuilerie, dont la population équine représente quelques 60 têtes : 50 chevaux et poneys appartenant au Manège et 10 chevaux de propriétaires à gérer en pension.

Le Manège de la Tuilerie c’est aussi une équipe au service des cavaliers de tous âges : deux autres moniteurs Diplômés d’Etat, Nathalie Bretin et Anthony Royer aidés par Yohan Leclerc.

Poursuite des activités en place

Le Manège de la Tuilerie offre de nombreuses possibilités à celles et ceux, de tous âges, qui souhaitent découvrir et pratiquer les disciplines équestres. Des possibilités autour du cheval et du poney :

- le baby Poney, à partir de 3 ans jusqu’à 5 ans, sur la base d’une 1/2 heure et sur réservation, permet de découvrir l’équitation durant l’année scolaire, le mercredi à 16h30 et le samedi à 9h ou encore durant les vacances scolaires les mardi et jeudi à 17h.

- le Poney Club : Les stages pendant les vacances scolaires et dès l’âge de 5 ans, sur la base de leçon d’une heure et d’un forfait découverte et ce au sein du Poney Club.

Pour les grandes vacances qui s’annoncent il est possible de s’inscrire dès maintenant pour ces stages, ouvert à tous, soit pour une 1/2 journée, une journée ou cinq jours. les horaires sont donnés lors de l’inscription.

Le Manège de la Tuilerie sera ouvert en juillet et en aout 2020.

- Tout au long de l’année, le Manège de la Tuilerie permet de pratiquer l’équitation des cavaliers débutants jusqu’aux cavaliers confirmés. Ce centre équestre est un véritable lieu de formation qui prépare les cavaliers qui le souhaitent aux examens fédéraux, mais aussi et surtout en ouvrant la possibilité à la compétition, que ce soit le dressage ou le saut d’obstacles.

Anthony Gutherin souhaite d’ailleurs élargir un peu plus l’esprit compétition en créant une équipe sportive pouvant aller en concours, sur place ou à l’extérieur.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 sont dores et déjà ouvertes pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer l’équitation

A noter également l’implication du Manège de la Tuilerie dans le milieu scolaire avec son appui technique à la Section Sportive Equitation au sein du lycée Emiland Gauthey de Chalon-sur-Saône, dès l’entrée en Seconde.

Le Manège de la Tuilerie est un centre équestre de qualité, accessible à tous, membre de la Fédération Française d’Equitation, labellisé par Jeunesse et Sports dont il suffit d’aller rendre visite pour se rendre compte de la qualité des installations et du bien-être des chevaux et poneys.

JC Reynaud

Le Manège de la Tuilerie

Z.A. La Tuilerie, 71640, Dracy le Fort

site : manegetuilerie.com

courriel : [email protected]

Tel : 03 85 87 78 48