Le poulet churrasco à la sauce Francis... comment vous dire ?!

A découvrir... 10 euros le poulet à la sauce portugaise.. frites offertes !

Ca fait bien longtemps qu'en terme de poulet roti nous n'avions trouvé pareille saveur en bouche ! Disons le franchement, les poulets Churrasco à Francis sont à essayer ! Son food-truck à la sauce portugaise est lancé depuis quelques mois, et c'est déjà une clientèle de fidèles qui s'empresse à chaque fois. Vous pouvez retrouver Francis le mardi à partir de 18h Impasse Morinet sur le parking de First Stop, le mercredi à la Station Avia à Lux, le jeud à partir de 8h sur le marché de Givry, le vendredi à partir de 18h Impasse Morinet, le samedi à partir de 18h rue Charréconduit vers le terrain de rugby de Châtenoy le Royal et le dimanche, uniquement pour le poulet à partir de 11H toujours rue Charréconduit.

Sur commande, cochon de lait, morue, poulpe...

Avis aux amateurs ! Et belle aventure professionnelle à Francis !

Pour commander 07 66 89 53 48

Laurent Guillaumé