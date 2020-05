COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - En ce week-end prolongé, la protection des aînés doit rester la préoccupation de tous

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté en appelle à la responsabilité collective : week-end prolongé, retrouvailles familiales et perspective de la deuxième vague de déconfinement ne doivent pas faire oublier les gestes réflexes pour faire barrage au coronavirus qui reste encore présent sur notre territoire. Les personnes de plus de 65 ans sont fragiles et doivent rester particulièrement prudentes.