A Dijon, le quartier des Grésilles s'est embrasé ce lundi en fin d'après-midi

Scènes surréalistes qui font suite à celles de la journée de dimanche. Ce lundi en fin d'après-midi, la tension dans ce quartier de Dijon est littéralement montée d'un cran.

Les images comment à affluer sur les réseaux sociaux et nombre de témoignages attestent de voitures incendiées, de plusieurs dizaines d'individus masqués, d'hélicoptère survolant la zone... Une ambiance de guérilla urbaine quasiment inconnue jusqu'alors pour la ville de Dijon. Les heurts qui durent depuis quelques jours sont donc montés d'un cran ce lundi, alors même que les autorités préfectorales ont fait connaître l'arrivée ce soir d'un escadron de gendarmes mobiles. Les témoignages livrées à info-chalon.com font état d'une situation très tendue et une vraie angoisse pour celles et ceux qui vivent ou travaillent dans le secteur des Grésilles à Dijon.