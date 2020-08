Malgré le coronavirus, le collectif Bourgogne Franche-Comté pour l’abolition des armes nucléaires n'a pas oublié Hiroshima et Nagasaki

Dans le cadre de la commémoration des 75 ans des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le collectif Bourgogne Franche-Comté pour l’abolition des armes nucléaires poursuit ses actions de sensibilisation. Une manifestation s’est déroulée ce vendredi devant le centre du CEA Valduc en Côte d'Or.

Communiqué du collectif :



Ce 7 août, à l'initiative du collectif Bourgogne Franche-Comté pour l’abolition des armes nucléaires*, une centaine de personnes ont manifesté le matin devant le centre du CEA Valduc (Commissariat à l'énergie nucléaire et aux énergies alternatives), leur opposition aux armes nucléaires et invité les salariés à débattre des pistes de reconversion. Prises de paroles, concert des Bure-Haleurs, minute de silence...



N'ayant pu rencontrer les salariés, le collectif a décidé d'aller leur porter directement une information le soir à la sortie du travail en arrêtant les voitures et un car de travailleurs sur la route pour leur distribuer des tracts.



Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre des quatre jours d'actions et de jeûnes du 6 au 9 août de commémoration des 75 ans des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki :



- pour demander à nos élus et au Président Emmanuel Macron de signer le Traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) adopté par l'ONU le 7 juillet 2017. Ce traité prévoit l'interdiction d'employer, de fabriquer, de stocker et de menacer d'utiliser des armes nucléaires. Il entrera en vigueur lorsque 50 pays l'auront ratifié, nous en sommes à 40.



- en solidarité avec toutes les victimes des armes et des essais nucléaires car ces armes représentent « le dernier degré de sauvagerie » (Albert Camus, dans le journal Combat du 8 août 1945). Elles créent une insécurité majeure sur notre planète.



Pour obtenir ce processus de désarmement international, des actions et jeûnes sont organisés dans plusieurs villes de France (Tours, Brest, Saintes, Mont Saint-Michel et Épinal) mais aussi en Allemagne, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et au Togo.





Les actions à suivre :