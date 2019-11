Ouverture du festival Instances avec 'Di Grazia'

Alexandre Roccoli, montcellien d’origine, formé au Conservatoire régional de Lyon puis auprès du CNN Montpellier, chorégraphe et directeur artistique, a ouvert le festival de danse Instances qui se tient du 12 au 19 novembre, avec la présentation de ‘Di Grazia’, une création dont l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône est producteur délégué.

C’est au Petit espace qu’a pris place toute la magie convoquée lors de cette pièce en 3 actes d’une « Italie à corps ouvert ». Roberta Lidia De Stefano, comédienne, musicienne et chanteuse - ici également, collaboratrice à l’écriture - incarne avec grand talent les magnifiques tableaux qui explorent les phénomènes de transe et de possession.

Entourés d’une équipe d’exception : Jérémy Perrin à la réalisation, Séverin Rième à la création lumière et Benoist Bouvot à la recherche musicale, Alexandre Roccoli et Roberta Lidia De Stefano vont puiser dans leurs souvenirs d’enfance. Di Grazia, possédé et habité, a ensorcellé son public par ses lamenti.

Envoûtant.

SBR - Photos : SBR pour Info Chalon