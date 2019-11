Un important dispositif de secours déployé sur l'école de la Citadelle

Une odeur de brûlé est à l'origine du déploiement d'un important dispositif sur l'école élémentaire de la Citadelle ce jeudi à la toute dernière heure de cours.

Les enfants de l'Ecole de la Citadelle ont assisté ce jeudi à un important déploiement de sapeurs pompiers mobilisant une quinzaine d'entre eux et trois véhicules compte tenu de la nature de l'établissement situé rue Garibaldi. C'est une odeur de brûlé qui est à l'origine de l'intervention. Après vérification des lieux, il semblerait que ce soit un vidéo-projecteur qui soit à l'origine de l'odeur. Plus de peur que de mal au final.. et fort heureusement.

L.G