Le festival Instances se poursuit avec '#minaret'

Avec son titre en forme de manifeste, qui accole à un monument dix fois séculaire, le hashtag, symbole de notre société ultra connectée et débranchée, parfois, de la réalité, #minaret, chorégraphie pour danseurs et drone, s’inspire de la destruction d’Alep, l’une des plus anciennes villes du monde, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.