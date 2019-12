L'agriculture connectée au programme d'un nouveau cycle proposé par Nicéphore Cité

Objets connectés, data, puce RFID, boitier gps, drone, réseaux sociaux … De nos jours, nous sommes de plus en plus connectés et consommateurs de ces nouvelles technologies. C’est également une tendance qui se généralise dans le secteur de l’agriculture avec l’agriculture connectée #agtech et qui permet de favoriser le partage d’information, l’aide à la décision, la formation, la gestion du temps de travail et le rendement.

Dans ce cadre, Nicéphore Cité en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Saône & Loire avec le soutien du Grand Chalon et de la Région Bourgogne Franche Comté, organise un cycle de conférences sur l’agriculture connectée, destiné aux agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, établissements de formation, organismes publics pour vous sensibiliser et échanger sur des sujets en lien avec cette thématique.

Nous vous donnons rendez-vous vendredi 13 décembre 2019 de 9h à 13h à Nicéphore Cité pour la 1ère rencontre sur le thème "Quelle est la place de la robotique dans l’agriculture ?" avec la présence de professionnels du secteur et des constructeurs.