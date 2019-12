46 000 euros : c'est le fruit de la 7e édition de La Chalonnaise

la remise des chèques à 7 associations chalonnaises avait lieu ce lundi soir, chez Américan Way à Chalon…

Le 27 octobre dernier, vous étiez 4913 au départ de la 7e édition de La Chalonnaise organisée par le Grand Chalon Athlétisme et ses 120 bénévoles. Le fruit de tous ces efforts a rapporté 46 000 euros.

Ce lundi soir, c’est chez un des principaux partenaires de l’évènement, « Américan Way » situé à côté de Mégarama, qu’avait lieu cette remise de chèques aux associations chalonnaises concernées. Cathy Cardoso, responsable de l’établissement recevait Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Jean-Jacques Boyer, Sous-préfet de Chalon, Dominique Melin, Vice-Présidente du Grand Chalon chargée des établissements sportifs d’intérêt, Annie Lombard, Vice-Présidente du Grand Chalon chargée des Solidarités, Adolphe Dubois, Président du Grand Chalon Athlétisme, Jean-Luc Durand, représentant l’office municipal du sport, Dominique Rougeron et Pierre Carlot, conseillers municipaux, délégués au sport de la ville de Chalon, les responsables d’associations, bénévoles et partenaires.

7 associations chalonnaises sont destinataires équitablement de cette somme : La Ligue, Ailes Aident, H and Co, Cora Saône, ONCOSUP, Toujours Femme, Dragon Ladies

Profitant de cette réception, Cécile Charles, Présidente du COSCA de Chalon et Guylaine Moisson, trésorière ont remis un chèque de 140€ à l’association « Toujours Femme », suite à la vente de bracelets.

Stéphane Duplessis, un des principaux organisateurs de La Chalonnaise : « Nous sommes déjà entrain de travailler sur la prochaine édition. Tout n’a peut-être pas été parfait. On a quelques petites choses à améliorer. Un village peut-être plus important, on va essayer de dynamiser le samedi. Nous aimerions changer de parcours. On a senti cette année un peu d’essoufflement et de lassitude. La Chalonnaise, c’est un travail d’équipe, je tenais à le souligner. Un grand merci à toutes et à tous. »

Sébastien Martin, président du Grand Chalon : « 268 000 euros ont été récoltés grâce à La Chalonnaise en sept éditions. Il y a eu plus d’une cinquantaine d’évènements durant le mois d’octobre. La Chalonnaise c’est un peu l’évènement majeur, mais il ne faut pas oublier toutes les initiatives qui ont été organisées à travers l’agglomération.

Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de l’arrondissement de Chalon : « Je salue les efforts qui ont été accomplis par tous les bénévoles. C’est un effort de longue haleine, c’est une longue préparation.

Cette réception se déroulait chez "Américan Way"