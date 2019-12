Présentation des 13 projets adoptés par les Chalonnais lors de la 2ème édition de «À vous d’inventer la ville»

Jeudi après-midi, dans le cadre de la 2ème édition du grand appel à projets de la municipalité, « À vous d’inventer la ville», 13 projets adoptés par les Chalonnais étaient présentés dans le salon d'honneur de la mairie. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi, à 18 heures 30, dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, 13 projets adoptés par les Chalonnais ont été présenté pour la 2ème édition du grand appel à projets de la municipalité, «À vous d’inventer la ville», lancé en mars dernier, pour renforcer l’exercice de la démocratie locale, donnant la possibilité de formuler des idées concrètes pour l’embellissement de notre ville.



La concertation, ouverte durant plusieurs semaines (jusqu’en juin), a donné lieu à de nombreuses propositions susceptibles d’améliorer le cadre de vie dans chacun des 13 quartiers qui composent Chalon-sur-Saône.



94 projets imaginés par les habitants ont, ainsi, été étudiés par les services municipaux pour en définir leur faisabilité, selon des critères préalablement établis (conditions de réalisation, coût de chaque projet compris entre un minimum de 500 euros et un maximum de 40 000 maximum,contraintes techniques et juridiques, etc).



848 Chalonnais (185 votes physiques et 663 en ligne) ont voté, parmi 34 présentés,le vendredi 29 novembre, permettant à chacun des 13 quartiers de Chalon-sur-Saône de voir émerger un projet en 2020.



Voici la liste des 13 projets sélectionnés pour cette 2ème édition de «À vous d’inventer la ville» :



Aubépins: théâtre de verdure

Porteur de projet : Conseil citoyen des Aubépins.



Bellevue: Embellir, fleurir, végétaliser une zone urbaine, au niveau du giratoire de la Rue des Lieutenants Chauveau et de l'Avenue des Charreaux, derrière les abris-bus

Porteur de projet : Bernard Forest, membre du Conseil de quartier.



Boucicaut: extension de l’aire de jeux pour enfants installée dans le cadre de la 1ère édition d’AVIV (vers le Monument aux Morts)

Porteur de projet : Brigitte Dubois.



Centre-ville: rénovation du skatepark (Parc Georges Nouelle)

Porteur de projet : Martial Bourdis.



Charreaux: réalisation d’une fresque murale de type «trompe l’œil» sur le devant du gymnase

Porteur de projet : Didier Muller, membre du Conseil de quartier des Charreaux.



Citadelle: réaménagement du parc François Mansart

Porteur de projet : Manon Belorgey.



Clair-Logis/Saint Gobain: embellissement de l’extérieur de la salle municipale située à la Fontaine au Loup

Porteur de projet : Roger Blaind, membre du Conseil de quartier Clairs-Logis/Coubertin/Saint-Gobain.



Plateau Saint-Jean: réfection du chemin qui borde la Maison de quartier en direction de la Maison verte

Porteur de projet : Stéphane Lemariez, membre du Conseil de quartier Plateau Saint-Jean.



Prés Saint-Jean: création d’une forêt gourmande (plantation de végétaux nourriciers)

Porteur de projet : Mickaël Bouteilley, membre de l'Association Chalonnaise pour une Transition Écologique et citoyenne (ACTE).



Saint-Cosme: végétalisation d’une partie des bâtiments du site de l’Abattoir

Porteur de projet : Sophie Bellamy, Association Mosaïque-La Péniche.



Saint-Jean des Vignes: embellissement de la place Damichel

Porteur de projet : Elisabeth Valot, membre du Conseil de quartier Saint-Jean des Vignes.



Saint-Laurent: végétalisation du mur de béton Rue de Strasbourg

Porteur de projet : Sandrine Dumas.



Stade/ Fontaine-au-Loup: réaménagement et embellissement de l’Esplanade Alfred de Musset

Porteur de projet : Conseil Citoyen du Stade.



Les porteurs de projets retenus, travailleront en étroite collaboration avec le Conseil de quartier ou le Conseil citoyen concerné et les services de la ville pour leur réalisation.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati