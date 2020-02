MUNICIPALES - Isabelle Dechaume et Chaque Jour Chalon présentent les 43 colistiers

Après En Avant Chalon et Bien Vivre à Chalon, c'était au tour de Chaque Jour Chalon de présenter une liste complète ce dimanche en vue du premier tour des élections municipales qui se jouera le 15 mars.

Un mois jour pour jour quasiment, avant le 1er tour, Isabelle Dechaume a présenté à la presse ce dimanche matin, les 42 personnes qui seront présentes à ses côtés en vue des élections municipales de mars prochain. Une liste dont les âges vont de 18 à 73 ans, avec une moyenne d'âge de 46 ans. En provenance de la société civile pour la grande majeur partie des candidats, seulement 5 personnes ont ou ont eu un parcours d'élu. A noter parmi eux, les présences de Gilles Manière, ancien adjoint à Dominique Perben et qui avait eu à son actif le pilotage du programme Privilèges visant à réduire les gaz à effets de serre, puis ancien vice-Président du Grand Chalon en charge de l'eau et de l'assainissement sous la mandature Sirugue. La présence également de Christian Marmillon, actuel vice-Président du Grand Chalon en charge des gens du voyage et de la coopération décentralisée ou encore de Jean-Pierre Nuzillat, le vétéran de la liste et ancien adjoint en charge du commerce sous la mandature Sirugue.

Ce dimanche matin, l'ancienne figure du triumvirat Platret-Martin a donc avancé une nouvelle corde à son arc en vue des élections municipales, après avoir mené un long de travail depuis le 21 décembre et son noyau dur de sympathisants constitué d'une quinzaine de personnes. "Un travail avec celui du respect de la valeur individuelle, du travail, du mérite, de la solidarité, de l'égalité de traitement et du développement durable" a lancé la tête de liste. "Ils sont venus à nous autour d'un projet qu'on a développé, qu'on a amendé ensemble. C'est une liste qui se veut très neuve, qui allie nouveauté, envie et expérience".

Sept candidats ont entre 18 et 30 ans, 6 entre 30 et 40 ans, 12 entre 40 et 50 ans, 7 entre 50 et 60 ans, 9 entre 60 et 70 ans et 2 ont plus de 70 ans.

Laurent Guillaumé

Liste Chaque Jour Chalon

1 - Isabelle Dechaume

2 - Didier De Carli

3 - Cécile Lamalle

4 - Mathieu Landrot

5 - Nadège Boivin

6 - Ahmed Bouchaïr

7 - Pascale Lausseur

8 - Christian Marmillon

9 - Besma Ammari

10 - Levon Hovanisyan

11 - Lucile Bertin

12 - Christophe Lemond

13 - Vanesa Taranis

14 - Didier Muller

15 - Marie-Laure Vernot

16 - Fabien Dupuis

17 - Katia Germany-Lada

18 - Gilles Manière

19 - Delphine Angelloz-Nicoud

20 - Alexandre Labille

21 - Sabine Castang

22 - Pierre Bourdis

23 - Lorena Garnier_Royer

24 - Patrick Loudjani

25 - Gulsah Karagedik

26 - Jean Pierre Nuzillat

27 - Marissa Vernot-Jackson

28 - Jean Pierre François

29 - Emmanuelle Porot

30 - Daniel Paul

31 - Sabine Baudron

32 - Anwar Berguiga

33 - Armelle Myotte

34 - Mathieu Gausset

35 - Armelle Portelli

36 - Madhi Metlaïne

37 - Caroline Faure

38 - Anthony Sauvageot

39 - Virginie Colin

40 - Philippe Brugnieaux

41 - Khadija Rejeb

42 - Daniel Cros

43 - Delphine Bouchoux