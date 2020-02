Tout ce qui est sucré est à la Bonbonnière

Sur la Place de Beaune, parmi la centaine de stands présents sur la fête foraine à Chalon-sur-Saône, si vous cherchez quelque chose de sucré, il est fort à parier que vous trouviez votre bonheur à la Bonbonnière ! Plus de détails avec Info Chalon.

La fête foraine de la 100ème édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône se prolonge au moins jusqu'au mercredi 4 mars.



Pour s'amuser, rire ou se faire peur, c'est l'endroit idéal. Pour les petits creux aussi!

Sur la Place de Beaune, La Bonbonnière offre ses délices et plaisirs pour les grands et les petits et surtout, à tous les prix!



Originaires de Saint-Étienne (Loire), Cathy et Morgane, mère et fille, dont c'est la 1ère participation à la fête foraine sur notre ville, vous proposent notamment le maxi churros à 2 euros au sucre et 3 euros à la confiture ou au Nutella.



Vous préférez les churros classiques? Pas de soucis, ils sont à 4 euros les 12, 6 euros les 24, 8 euros les 36 et 1 euro le supplément.



Gaufres comme crêpes, sont à 2 euros au sucre, 2,50 euros à la confiture ou à la crême de marron, 3 euros au Nutella et le supplément Chantilly à 0,50 euros.



Les Paninis Nutella à 3 euros et la Pomme d'amour à 1,50 euros (4 pommes à 5 euros).



Le sachet de berlingots est à 4 euros, le gros paquet de praline est à 6 euros et le petit à 4 euros. La chique est à 1 euro la pièce et les 6 à 5 euros.



Envie de nougat ou de nougat tendre cacahouètes? Cathy et Morgane vous le proposent à 5 euros.



Vous êtes plus sucette que chique? Pas de soucis, 2,50 euros la petite, l'allongée à 3 euros ou la grande à 4 euros.



Une petite soif? 2 euros la boisson fraîche, 2,50 euros la Heineken et 3,50 euros la despé.



La glace italienne est à 2 euros la simple et 3 euros pour la double.



Comme vous pouvez le constatez, tout ce qui est sucré, se trouve à la Bonbonnière!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati