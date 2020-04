Le Groupe Suma Chalon vous informe.

Notre service d'astreinte évolue et sera dorénavant en place de façon renforcée pour nous permettre de répondre au mieux à toutes vos demandes urgentes.

Nous vous informons donc la réouverture des services après-vente et livraisons sur rendez-vous uniquement, à compter de lundi 20 avril.

Cette réouverture partielle de nos activités permettra l’entretien, la réparation et la livraison de votre véhicule neuf ou d’occasion commandé dans le cadre exclusivement des sorties autorisées par le décret du 19 mars 2020.

Vous pouvez prendre RDV directement en réservant via notre site http://www.suma-auto.com (24h/24 - 7jours/7) ou par téléphone (dès le 20 avril de 9h à 12h et 14h à 17h) au 03 85 42 48 42.

Des mesures de sécurité sanitaires strictes sont bien évidemment mises en place pour assurer votre sécurité ainsi que celle de nos collaborateurs :

• Port d’un masque pour les collaborateurs en contact avec la clientèle ou mise en place d’un Plexi glass de protection

• Une fois l’intervention terminée sur les véhicules : effacement des zones de contacts communes : volant, poignées, boite de vitesse, frein à main, clefs …

• Lavage des mains après chaque passage d’un véhicule au savon ou avec du gel hydroalcoolique

• Vigilance accrue sur l’espace personnel en maintenant la distance sociale requise de mise

• Devis et facture par email pour minimiser tout contact si vous acceptez cette méthode de communication

• Possibilité de rester dans son véhicule pour ne pas rentrer dans la concession lors de vos rendez-vous : sur simple appel à l’arrivée à la concession nous viendrons prendre en charge votre véhicule

• Paiement par carte bancaire fortement préconisé

• Aucun rafraichissement dans l’espace client (fontaine à eau, distributeurs de boissons…)

• De façon plus générale, respect des gestes barrières bien connus maintenant de tous

Merci de votre compréhension et prenez soin de vous et de vos proches.