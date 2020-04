DROIT DE REPONSE - L'hôpital William Morey de Chalon sur Saône réagit

Ces formations ont pu être réalisées grâce à un travail d’équipe, et avec la participation d’un grand nombre de corps de métiers qui sont intervenus pour les planifier, les délivrer ou rédiger et imprimer en temps réel des documents didactiques pour les agents. L’équipe d’hygiène a été soutenue dans ce travail par la direc- tion des achats et de la logistique, les services techniques, la reprographie, les secrétariats, le service bio- médical, le prestataire d’entretien des locaux, la cuisine, les aides hôtelières et tous les autres services qui apportent leur aide quotidienne sur cette question de l’hygiène.

Les consignes sont revues à chaque fois que les recommandations nationales changent. Ce travail collectif est reconnu aujourd’hui dans l’établissement. « Tous les aidants ont aidé » dit-on. On peut citer la prési- dente du CLIN, la direction des soins, les médecins notamment les représentants de la CME et les infectio- logues. Et beaucoup d’autres.

4/ Les enquêtes de cas contacts dès que nous repérions un agent susceptible d’être malade du Covid19. Ces enquêtes ont permis de stopper des propagations possibles.

5/ Le rappel incessant à tous les personnels des mesures barrières à mettre en œuvre entre eux et ce par tous nos canaux de communication interne (notes de service, intranet et déploiement pour l’occasion d’une application de communication interne sur téléphone mobile pour tous les agents afin de pouvoir communiquer plus directement et de manière plus interactive)

6/ Le dialogue social se tient depuis un mois avec un CHSCT hebdomadaire (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)