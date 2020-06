Atelier Bijou Créatif : Personnalisés ou naturels, portez des bijoux uniques !

30 ans de savoir faire !

Orienté vers la nature et la singularité avec plus de 30 ans de savoir-faire sur CHALON SUR SAONE, l'Atelier Bijou Créatif, artisan fabricant bijoutier-joaillier, recherche constamment à innover l'image du bijou, en mettant en avant à la fois le travail artisanal et ce que la terre nous procure.

Audrey RAVEL et Laëtitia LECLERCQ, 3ème et 4ème générations de bijoutiers sélectionnent une grande diversité de pierres fines et pierres précieuses.

Durant cette semaine, vous découvrirez un choix d'émeraudes ou de saphirs taillés.

Nous vous conseillons afin de mettre en valeur la pierre choisie. Nous sommes à votre service pour toutes demandes de réalisations de bijoux personnalisés or jaune, rouge, gris 750/000 et/ou en argent 925/000.

Nous réalisons des créations sur mesure et ensemble, nous étudierons votre projet. Faites nous part de vos idées, de vos goûts afin de cibler le design du bijou et nous réaliserons votre bijou unique.

Un plus, pour la protection environnementale, éco-responsable... D'un ancien bijou, celui qui ne vous plait plus, nous vous le transformerons pour une nouvelle vie.

Dans un cadre exceptionnel, dès l'entrée, vous franchissez un pont et vous découvrez la fontaine. La voûte du magasin donne une atmosphère de grotte ainsi que les murs recouverts en terre et le sol en parquet chêne. Nous vous recevons dans ce lieu, d'un concept unique réalisé en éco-conception.

Atelier Bijou Créatif, 32 Rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône : du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Ouvertures jours de Fêtes : le dimanches 8 décembre et du 10 décembre au 28 décembre 2019

Pour tout renseignement : Tél. : 03 85 48 15 32 www.facebook.com/atelierbijoucreatif/ / www.bijou-creatif.fr / [email protected]

Publi-information

JPB