L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (12) - Le Bourgogne a mis en place toutes les mesures pour vous servir

L'établissement de la rue de Strasbourg a fait peau neuve pendant le confinement.

Le Bourgogne a réouvert le mercredi 3 juin après avoir profité de la fermeture administrative pour refaire la cuisine (sol et murs) et le sol de la salle. Les mesures sanitaires ont été mises en place pour accueillir les clients dans les meilleures conditions (respect des distances, gel, ardoises, QR code pour la lecture du menu sur les smartphones et port du masque obligatoire jusqu'à la table)).

La vente à emporter sur les menus existants à partir de 15 euros.

Fermeture : lundi toute la journée, samedi midi et dimanche soir. Réservation au 03 85 48 89 18