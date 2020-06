C'est l'heure de la réouverture pour Emmaüs Chalon

C'est la reprise ! Nous sommes heureux de pouvoir enfin vous retrouver sur notre site au 10 avenue Salvador Allende. Pour vous accueillir et soutenir EMMAÜS dans cette période cruciale, rendez-vous le mardi 2 juin 2020 aux horaires habituels de notre boutique pour des achats solidaires sur lesquels nous comptons du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45.

Toutes les mesures ont été prises pour respecter les consignes sanitaires et vous accueillir dans les meilleures conditions : port du masque obligatoire et régulation en cas d'affluence, entre autres.

Et si vous aussi, vous avez profité du confinement pour faire le tri chez vous vos dons sont plus que jamais les bienvenus du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

A très vite, dans le respect de toutes les consignes de sécurité et filtrage de la circulation.