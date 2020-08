5 feux de broussailles en Saône et Loire

dont un à Chalon sur Saône.

Compte tenu des conditions climatiques, la moindre étincelle peut produire des dégâts ravageurs. Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont bien sollicités ce jeudi après-midi. A Paray le Monial, Messey sur Grosne en ce qui concerne la fin de journée de mercredi et trois autres ce jeudi à Sermesse, Le Creusot et Chalon sur Saône. Pour Chalon sur Saône, c'est rue Henri Bergson aux Aubépins que les sapeurs pompiers sont intervenus pour éteindre un début d'incendie. Parallèlement, c'est à l'agence du Crédit Mutuel du Boulevard de la République, qu'ils sont intervenus après le signalement d'un feu de cave.