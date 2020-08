Nicéphore Cité lance la 4ème édition du concours OPEN4START-UP

Ce concours vise à détecter des solutions numériques innovantes pour répondre aux défis économiques de demain et soutenir la compétitivité et l’attractivité des entreprises et industries grâce à de nouveaux procédés, usages innovants ou services disruptifs.

Il a pour but de soutenir les meilleurs projets et d’accompagner leur développement et leur implantation sur le territoire du Grand Chalon, notamment à Nicéphore Cité, en perspective de l’ouverture de l’Usinerie (courant 2021).

Ce concours est à destination d’étudiants, jeunes diplômés, startups, porteurs de pro- jets, candidats présentant des projets issus d’un essaimage d’entreprises du numérique en création ou de moins de deux ans dont le projet nécessite une phase de pré-étude et de validation sur les plans technique, mar- keting, juridique, propriété industrielle et/ou financier.