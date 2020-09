AVF Chalon : bilan et perspectives après une drôle d’année

L’assemblée générale, tenue à une date inhabituelle, a permis aux responsables et aux adhérents d’AVF Chalon de faire le bilan d’une année pas comme les autres. Et d’envisager la suite avec comme épée de Damoclès un horrible virus.

L’ombre du Covid-19 a plané sur l’assemblée générale d’AVF (Accueil des Villes Françaises) Chalon, qui vient de se tenir à quelques jours de la rentrée officielle, programmée le 15 septembre prochain. Françoise Finas, présidente de l’association, et ses invités Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, et Dominique Malard, président de l’Union Régionale des AVF Bourgogne-Franche-Comté, n’ont en effet pas manqué de parler de la pandémie que nous avons connue et que nous connaissons encore.

A l’heure du bilan, Françoise Finas a confié « C’est une étrange année que nous nous préparons à clore, année en deux phases, la première normale et familière, la seconde pleine d’aléas qui nous ont désorientés mais nous ont permis d’éprouver nos valeurs d’amitié et de solidarité ».



Un effectif en progression



Une année qualifiée de « chaotique » par la présidente d’AVF Chalon mais qui a apporté malgré tout un motif de satisfaction : la nette progression de l’effectif. Ils étaient 82 adhérents contre 73 l’exercice précédent. « Cette hausse substantielle nous confirme dans notre rôle d’accueillants qui est de faire connaître et apprécier la qualité de la vie chalonnaise, c’est aussi le résultat du travail de nos bénévoles, dont le dynamisme est un puissant produit d’appel ».



Des activités denses et variées



A regarder le diaporama préparé par Pascal Gerardin, vice-président en charge de la communication, on n’a pu que constater la variété et la densité des activités proposées « par des animateurs bénévoles et passionnés », pour reprendre l’expression de Françoise Finas.



Des activités qui vont reprendre avec l’aide de la municipalité, aussi normalement que le permettra le respect des consignes sanitaires. Le planning est le suivant : lundi : travaux créatifs ; mardi : jeux de société (tarot, scrabble...) ; mercredi : alternativement peinture ou mosaïque ; jeudi : marches, balades, découverte de la région ; vendredi : bridge ; samedi : ponctuellement : initiation-perfectionnement informatique, calligraphie ; dimanche : retrouvailles Brasserie du Palais ; ponctuellement : art floral, atelier cuisine. Bonne nouvelle : la cotisation reste inchangée, à savoir 35 € pour les adhérents et 25 € pour les nouveaux arrivants. A noter que la peinture reprendra le 14 octobre et la mosaïque le 21 octobre.



On va souffler les 50 bougies



Mais l’événement majeur de cette fin d’année va être la célébration du 50e anniversaire d’AVF Chalon, qui aurait du avoir lieu le 16 mai dernier et qui avait du être reportée en raison du Coronavirus. Elle est désormais fixée au 12 décembre en même temps que le traditionnel repas de Noël. Avec au programme notamment un accueil par Gilles Platret, maire de Chalon, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville, une visite guidée du Vieux Chalon, et plus particulièrement celle de la cathédrale Saint-Vincent et de son cloître, une exposition et une dégustation à la Maison des Vins, et pour terminer un déjeuner au restaurant de la Maison des Vins. Il ne reste plus qu’à espérer que le Covid-19 ne vienne une nouvelle fois perturber la fête.

Du Covid-19 il en fut question dans les propos de Pierre Carlot. L’élu a ainsi annoncé que la Ville allait distribuer aux associations une brochure contenant toutes les consignes à tenir pour se protéger du virus. Car la vie associative doit reprendre... presque normalement. Pierre Carlot a également souligné que c’était toujours un réel plaisir pour la Ville d’aider une association très dynamique avec des bénévoles dynamiques, telle qu’AVF Chalon.

Auparavant Dominique Malard avait, lui aussi, rappelé les incidences de la crise sanitaire sur les onze AVF de la région. Le président de l’URAVF avait également indiqué qu’une réforme des statuts et de la charte était actuellement en cours afin de les rendre plus cohérents. Un dépoussiérage rendu nécessaire après un demi-siècle d’existence.

Gabriel-Henri THEULOT



Rentrée d’AVF Chalon ce mardi 15 septembre, de 15 heures à 17 heures, salle de la Citadelle.

AVF Chalon, 20 rempart Saint-Vincent. Tél : 03 85 93 56 74. Mail : [email protected]