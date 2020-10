La Bobine vous donne rendez-vous lundi au Mégarama Axel pour «Hotel by the River»

Lundi soir, l'association Chalonnaise pour le cinéma propose «Hotel by the River», le dernier long-métrage du cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo, au Mégarama Axel. Contemplatif et intrigant, un huis clos mélancolique en noir et blanc où cinq personnages vont se croiser dans un hôtel enneigé. Plus de détails avec Info Chalon.