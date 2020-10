La péniche Tourmente est arrivée à Chalon-sur-Saône plus tôt que prévu, ce mercredi. Amarrée au Port Villiers, elle vous accueille, le 15 et 16 octobre, de 10 heures à 19 heures. Les détails de l'escale avec Info Chalon.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine de 2010, où avec d'autres anciennes péniches reconverties, elles ont fait revivre le port Saint-Sauveur (Haute-Garonne) à Toulouse — et illustré, par leur présence, la fonction originelle du Canal du Midi depuis sa construction sous Louis XIV : le transport de marchandises —, l'association Vivre le Canal et l'équipe du Tourmente, une péniche construite en 1934 pour transporter du bitume, ont décidé de créer les Voyages entre Deux Mers.



L'objectif : prouver que le transport fluvial — qui existe depuis des siècles — peut avoir un avenir économique et non-polluant.



Une opération renouvelée, chaque année, entre le port de Bordeaux, Blaye (Gironde), et Sète (Hérault), organisant au passage des rencontres autour du thème du transport fluvial de marchandises.



Arrivée mercredi, à 14 heures, un jour plutôt que prévu, le Tourmente fait escale à Chalon-sur-Saône, ce jeudi 15 et vendredi 16 octobre, de 10 heures à 19 heures.



Amarrée au Port-Villiers, la péniche abrite le Comptoir du Canal, un comptoir de produits régionaux à la vente transportés à son bord, une exposition sur l'historique des modes de traction et propulsion des bateaux intitulé «Le fluvial du halage à l’hydrogène» et la nouvelles filière hydrogène «HydOcc».



Les produits transportés dans la péniche seront bradés afin de décharger l'association de ces stocks accumulés durant le voyage. Vous bénéficierez d'une remise supplémentaire de 5% de réduction.



Une livraison de produits alimentaire par la voie d'eau pour 2 épiceries du département :



■ 2 pois 2 mesures, au 44 Rue aux Fèvres, à Chalon-sur-Saône, qui sera livré en vélo-cargo de l'Espace PaMA (PArtage & Mobilités Actives), jusqu'à l'épicerie, aujourd'hui, jeudi 15 octobre, à 17 heures, au départ de la péniche, depuis le Port Villiers.

■ Le Poids Gourmand, 13 Rue Rouget de Lisle, à Montceau-les-Mines, et au 187 Rue Maréchal Foch, au Creusot, qui sera livré en véhicule.



L'association Vivre le Canal s'est donné pour objectif de créer un réseau entre producteurs, commerçants et consommateurs pour favoriser le transport fluvial régional.



Êtes-vous prêt pour un nouveau circuit court fluvial?



Quant aux expositions, véritables outils de médiation et de sensibilisation du patrimoine immatériel du Canal des Deux Mers, elles ont été créées à partir d'un fond ethnographique collecté par l4association : photographies, films, documents d'archives et sonores. Elles évoquent l'histoire de la batellerie du Midi et la vie des derniers mariniers.



Plus de 20 000 visiteurs sont déjà montés à bord du Tourmente.



Dernier point, et non des moindres, un ciné-rencontre sera organisé, à la Maison des Syndicats, avec la projection du film-documentaire «136 tonnes d'histoire», ce soir, de 20 heures à 22 heures. Un film réalisé par le Tourmente en 2014 sur le Canal des Deux Mers. La projection sera suivie d'un échange avec Jean-Marc Samuel, capitaine de la péniche (en photo avec sa fille, Diane, ci-dessous).



Deux journées qui s'annonce riches en enseignement.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati