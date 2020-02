MUNICIPALES - Champforgeuil Union d’Avenir a dévoilé sa liste

La liste est constituée d'une équipe de 23 personnes : 12 femmes et 11 hommes représentant l’ensemble de la population de Champforgeuil. Cette équipe, de par sa complémentarité forte est composée de 6 conseillers sortants dont 2 adjoints apportant toute leur expérience, un jeune groupe (52 ans de moyenne d’âge), apportant des idées et des méthodes de gestion novatrices, 15 personnes en activité et 8 récemment retraitées très en prise avec le monde socio-économique des domaines publics et privés.

Ce groupe équilibré partage une même vision d’un futur où chacun peut y trouver son compte.