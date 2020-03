Message à tous les Champforgeuillais de la part de la mairie

INFORMATION

Au 22 mars les services de la Préfecture communiquent : 69 personnes sont hospitalisées selon l’Agence Régionale de Santé dans les centres hospitaliers de Mâcon et Chalon-sur-Saône dont 7 en réanimation, 15 personnes décédées depuis le 12 mars en milieu hospitalier des suites du Coronavirus- Covid19 en Saône et Loire.

Dans ce contexte et depuis les interventions du Président de la République et ensuite du Premier Ministre, la commune de Champforgeuil s’est totalement impliquée dans les directives et a rapidement pris toutes les dispositions pour garantir une sécurité totale pour l’ensemble du personnel tout en assurant la continuité de certains services indispensables à la solidarité dans ces moments difficiles.

Qu’il s’agisse des personnes âgées et des personnes en difficultés le CCAS a pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attentes et la permanence téléphonique est assurée.

Qu’il s’agisse des enfants dont les parents sont dans le milieu médical un service de gardiennage est assuré par un enseignant à l’école et animateur durant la pause méridienne.

Qu’il s’agisse des questions d’hygiènes et de propreté le nécessaire est assuré en ce qui concerne entre autres les poubelles publiques.

Qu’il s’agisse du secrétariat de la mairie une permanence téléphonique est assurée aux heures d’ouverture.

Qu’il s’agisse de certaines fonctions administratives le télétravail est appliqué.

Qu’il s’agisse de la police municipale le service est assuré.

Qu’il s’agisse de l’entraide, la mairie avait en stock des masques et à ainsi pu alimenter certains services, la pharmacie, le médecin généraliste, l’ehpad de Varennes le Grand et le centre hospitalier.

La Mairie reste à l’écoute téléphonique pour répondre à toutes interrogations et assure le service dans le respect des règles qui ont été arrêtées.

Voici quelques informations non limitatives dont je souhaitais vous faire part, à cela, je me dois de vous informer de la loi du 23 mars 2020 qui précise :

« Les élus dont l’élection est acquise à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ne verront pas leur mandat électif remis en cause, toutefois, pour des raisons sanitaires exceptionnelles la prise d’effet de ces mandats sera reportée »

Il n’y aura pas de réunion des conseils municipaux où le premier tour a été décisif, et le mandat de tous les Conseillers municipaux et Communautaires sera prorogé jusqu’au mois de mai, au moins, jusqu’à ce que la situation sanitaire le permettra.

Dans un contexte particulier ce message s’inscrit dans un esprit de responsabilité, de solidarité et de soutien pour toutes celles et ceux qui sont malades ou en situation de difficultés.

Gardons espoir et respectons les consignes, il est difficile d’entrevoir une sortie rapide et l’impact de la crise sanitaire n’est pas chiffrable à ce jour, le plus important est la mobilisation pour soigner celles et ceux qui sont atteints du virus et nous avons pour ces patients une pensée toute particulière comme nous l’avons également pour l’ensemble du corps médical qui se bat tous les jours pour accueillir et soigner les malades et également tous les métiers qui œuvrent pour permettre à la population de se nourrir.

Il est urgent que collectivement nous ne sous-estimions pas le danger, le respect des mesures permettra de retrouver dans un délai raisonnable un retour à la normale, il est important dans ce contexte que les valeurs de solidarité et de civisme soient des éléments de réflexion permanente.

Bon courage et gardons nos distances.