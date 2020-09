A Champforgeuil, comme un petit air de printemps !

Le clin d'oeil d'un fidèle d'info-chalon.com

Alors que la sécheresse n'en finit plus de sévir en Saône et Loire, et que ce début de mois de septembre marque des températures estivales, un fidèle d'info-chalon.com résidant à Champforgeuil, a souhaité nous (vous) adresser un petit brin de muguet fraîchement sorti ! C'est dire qu'en plein septembre... la démonstration du chamboulement météorologique est faite.

