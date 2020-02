Tennis de table : Reprises des Championnats pour la Phase 2

Deux victoires et une défaite, l’ASL Tennis de table de Châtenoy-le-Royal entame une Phase 2 qui aura son importance à son terme

Du coté de l’équipe engagée en Régional :

En recevant , la Vaillante Autun 2, les Châtenoyens de la l’équipe R3A pensaient la tâche facile et ce fut loin d’être le cas. La surprise viens lors de la première rencontre de la défaite de Régis Ravel-Chapuis 1363pts, face à Sébastien Germain 1194 pts. Chatenoy se repris rapidement menant 5/3 avant les doubles notamment grâce à l’exploit de Benoit Brégand 671pts face à Mattéo Morfu 1022pts, sans oublier les deux belles performances d’Anthony Mugnier 885pts face à Mattéo Morfu 1022pts et Sylvain Lenoble 1108pts, ces deux joueurs ont été les artisans de la victoire Châtenoyenne. Quant à Frédéric Gueugneaud, trois victoires et le double associé à Régis Ravel-Chapuis, une victoire; Benoit Brégand, une victoire et Anthony Mugnier, deux victoires. Score final 08/06 en faveur des Châtenoyens.

Le déplacement à AS Domats (89) 4 le 2 février sera à prendre très au sérieux, ce club ayant suffisamment d’effectif pour aligner une équipe solide.

Pour les équipes engagées en Départemental :

L’équipe de D1 : Victoire de justesse 10/08 face à CP Montcellien 1 dans une salle ou l’éclairage ne semble pas optimal. Pour cette première journée après l’accession en fin de première phase, le renfort de deux joueurs de l’équipe régionale fut salutaire.

Emmanuel Lecat réussit deux victoires et le double associé à Stéphane Thévenot qui malheureusement s’incline à quatre reprises, Daniel Cuche engrange trois victoires et le double associé à Théo Chambelland trois victoires également.

Le maintien s’annonce compliqué, la seconde journée le 1ier février voyant la réception de l’ogre de la poule ATT Le Breuil 1 avec dans ses rangs un joueur classé 16.

L’équipe de D3A : Défaite 07/11 face à l’équipe 3 du CP Montcellien, équipe possédant pourtant des classements équivalents.

Pascal Limonet deux victoires, Mathew Jayet deux victoires, son frère Nicolas trois victoires, Vincent Meulien n’arrivant toujours pas à se libérer pendant les rencontres.

Pour la seconde journée le 1ier février, la réception d’EPLR Charnay 3 offrira peut-être à l’ASL Chatenoy-le-Royal l’opportunité d’une victoire.

JCR