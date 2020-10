A Châtenoy-le-Royal les habitants participent au fleurissement

Châtenoy-le-Royal ville fleurie récompense les 22 participants au concours communal et départemental 2020 du fleurissement avec une seule catégorie pour cette année : maison ou ferme avec jardin et cour

Cette année encore et ce, malgré la sècheresse, les habitants de la commune ont embelli leur demeure, ce qui a été fort apprécié par le jury de la commission nationale des villes et villages fleuris lors de son passage triennal pour le label 4 fleurs.

Vincent Bergeret, Maire de la commune, a rappelé l’importance de cet évènement. Il a remercié les habitants pour leur participation, le premier adjoint en charge de la voirie, les services des espaces verts pour leur travail et plus particulièrement le responsable des espaces verts Guy Delamorinière qui va très bientôt être en retraite. Il a excusé quelques invités comme le responsable du fleurissement de Chalon sur Saône (ville elle aussi 4 fleurs), Jardiland, l’agence pour le développement et l’apiculteur qui ne pouvaient être présents et le retard de la sénatrice Marie Mercier. Vincent Bergeret a ensuite passé la parole à Roland Bertin 1er adjoint pour l’annonce des résultats de cette année 2020.

Les 22 participants ont reçu chacun une composition florale, un bon d’achat Jardiland, un pot de miel, un gobelet où il est possible de faire pousser des graines et un sac de terreau de 70 litres qui leur sera livré par les services de la commune.

Pour cette année les récompensés sont, sans compter Christine Moine hors concours du fait de sa première place en 2019, pour les 4 premiers : André et Claire Genot, rue Rameau, Charles Goux, rue des Charmilles, Monique et Michel Dupont, Av Lacaille D’Esse et Alain Fornet, rue des Essertys. A la 5ème et 7ème place on pouvait noter des ex æquo.

Le mot de la fin est revenu au Maire en présence de Marie Mercier, celui-ci regrettant de ne pas pouvoir, comme on sait le faire à Châtenoy, partager le moment convivial afin de respecter les contraintes sanitaires en place.

C.Cléaux