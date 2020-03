Jeudi au Mégarama Axel «Swallow» ou un secret difficile à avaler

La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel, jeudi soir, pour la projection de «Swallow», le nouveau film à l’esthétique troublante de Carlo Mirabella-Davis, qui nous narre l'histoire de Hunter, une épouse sous la coupe de son mari et de sa belle-famille, qui se rebelle en développant un trouble de l’alimentation qu'elle se transformera peu à peu en arme d’émancipation. Plus de détails sur ce thriller féministe avec Info Chalon.

Jeudi, à 19 heures et 21 heures, l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour la projection de «Swallow», le tout premier film du jeune réalisateur et scénariste New-yorkais, Carlo Mirabella-Davis.



Synopsis:Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret plus terrible encore?



Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Elizabeth Marvel, David Rasche, Dénis O’Share et Laith Nakli.



«Swallow» («avaler» dans la langue de Shakespeare) avec son charme vintage d’un drame des années 1950, avec son personnage d’épouse apparemment parfaite, véritable desperate housewife qu'on jurerait sorti tout droit des tableaux de Edward Hopper, mais également le ton contemporain d'une œuvre féministe qui embrasse toute la complexité du 21ème siècle et parvient à nous émouvoir grâce à une brillante mise en scène.



Ce film a reçu des critiques élogieuses de la critique depuis ses débuts au Tribeca Film Festival avec le prix de la meilleure actrice et a reçu le Prix spécial du 45ème anniversaire du Festival du film américain de Deauville, en 2019.



Portrait rageur du patriarcat ordinaire, fascinant thriller féministe à l’atmosphère rétro, suscitant des comparaisons immédiates avec Hitchcock, Malick et Lynch, «Swallow» est un film audacieux et étrange, porté par Haley Bennet, qui flirte avec le cinéma de genre proche de l'univers d'un David Cronenberg!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati