Grâce à l'émission de Camille Combal et Virgin Tonic, une habitante de Rosey remporte 10 ans de loyer

C'est encore Noël pour Virginie, habitante de la commune de Rosey.

Ca vaut bien un clin d'oeil sur info-chalon.com ! Ce jeudi, c'est une habitante de Rosey, commune de la côte chalonnaise qui a remporté la somme de 54 720 euros soit ses 10 ans de loyer. Une auditrice qui travaille dans les vignes et qui a eu les honneurs de Virgin Tonic et Camille Combal ce jeudi matin. Avec ce joli gain, elle a d'ores et déjà annoncé sa volonté de s'acheter une voiture et de gâter ses enfants.