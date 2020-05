La reprise de l’école aura lieu à Crissey le jeudi 14 mai

Communiqué de presse de la ville de Crissey

A Crissey, comme partout, la santé et la sécurité des élèves, des enseignants, des agents, des parents d’élèves reste au coeur des préoccupations. La réouverture des écoles doit tenir compte des contraintes sanitaires en priorité mais aussi éducatives, sociales et économiques. C’est donc notre devoir en tant que collectivité territoriale de proposer un retour adapté et serein où tout sera mis en œuvre pour que les protocoles sanitaires soient respectés. Deux infirmières viendront notamment en renfort pour aider les enseignants et les agents à mettre en place ces préconisations et pour former enfants et adultes aux gestes barrières.

Après une concertation entre les enseignants, les parents d’élèves, la municipalité et M. Marlier, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Chalon 2, les écoles de Crissey rouvriront leurs portes de façon progressive.

Dans un premier temps, du 14 au 20 mai, seuls les élèves de Grande section, CP et CM2 ainsi que les enfants des personnels prioritaires ( soignants, enseignants...) retrouveront le chemin de l’école à raison de 12 enfants maximum par classe en élémentaire et 7 en maternelle; ceci sur la base du volontariat des parents et selon leurs besoins de garde. Si plus d’enfants devaient être accueillis, ils viendront à l’école en alternance 1 jour sur 2.

Les services de garderie périscolaire et restauration seront également assurés.

Chaque enfant et chaque adulte sera doté d’une visière protectrice en plexiglas qui se fixe sur une casquette.

Le retour à l’école des autres enfants se fera progressivement à partir 25 mai si la première phase d’accueil donne satisfaction.