Les conditions d'hébergement des chauffeurs du transporteur Hegelmann qualifiées "d'indignes" à Châtenoy le Royal

Le 11 novembre, une vaste opération de contrôle pilotée par la DREAL a été organisée à Chatenoy le Royal dans une importante société de transports de marchandises a précisé la Police Nationale sur sa page Facebook ce mardi soir.

Suite au contrôle réalisé par les policiers chalonnais, ces derniers ont tenu à préciser les éléments suivants depuis leur page Facebook, "une vingtaine de policiers de Chalon sur Saône et Mâcon ainsi que des agents des impôts, de l'URSSAF et de la DIRECCTE ont contrôlé plusieurs dizaines de camions et leurs chauffeurs ainsi que des employés de la société. Douze contraventions relatives au repos des chauffeurs ont été relevées. Les conditions d'hébergement des chauffeurs majoritairement de nationalité étrangère ont en outre été jugées indignes par la DIRECCTE". L'entreprise Hegelmann a choisi le site de Châtenoy le Royal pour justement créer un point de chute pour ses chauffeurs avec la ferme intention de péréniser ses installations et de potentiellement s'agrandir.

Photo Facebook Police Nationale de Saône et Loire