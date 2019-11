Le Bistrot itinérant des aidants s'est arrêté à Givry

Cette rencontre mensuelle permet aux personnes, qui accompagne un proche en situation de dépendance, de penser aussi à eux.

Elles sont organisées depuis 2014 par la Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon. Leur objectif est d'offrir aux personnes, qui accompagnent un proche en situation de dépendance ou de handicap, un temps qui leur permettra de partager leurs interrogations et réflexions et de trouver du soutien et des informations.

Le Bistrot des aidants se tient chaque mois dans une des communes du Grand Chalon. Vendredi après-midi, c'était au tour de Givry de recevoir une douzaine d'aidants, autour du thème de la médiation familiale.

Cette rencontre, qui se veut avant tout conviviale, était animée par Patricia Poirier, psychothérapeute à Chalon sur Saône et Élisabeth Dubois, médiatrice familiale à l'association PEP 71 (Pupilles de l'Enseignement public).



La prochaine édition du Bistrot des aidants, se déroulera le vendredi 13 décembre à Chatenoy-le-Royal. Elle abordera le thème de la représentation des liens familiaux, en matière d'aide et de soutien.

Pour tout renseignement sur ces rencontres, qui sont gratuites : Patricia Pillot à la Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon : 03 85 46 14 57



Hervé Delaney