Bilan satisfaisant pour la dernière collecte de sang de l'année.

Mercredi matin, l'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs a organisé sa dernière collecte de l'année, dans la salle des fêtes de Givry.

Les nombreux bénévoles présents ont ainsi eu le plaisir d'accueillir plus de 80 donneurs, à qui ils ont servi un succulent confit de canard.

Ce nombre de participants est quasi identique à la collecte de décembre 2018, ce qui satisfait Colette Cavard, la Présidente de l'association. Elle rappelle néanmoins à celles et ceux qui n'ont pu venir à Givry, qu'ils ont toujours la possibilité de donner leur sang à la Maison du don de Chalon-sur-Saône les lundis, vendredis, samedis de 8h30 à 13h et les jeudis de 13h à 18h.Pour mémoire, cette Maison est située dans les locaux de l'Hôpital William,. Morey - 93, rue des Lieutenants Chauveau. (téléphone : 03 85 42 74 90)



Pour information, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et avoir donner son sang plus de 8 semaines avant la date de la collecte. Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.

Voici les dates des prochaines collectes, organisées en 2020 par l'Amicale givrotine: 5 février (à Saint Désert), 15 avril, 17 juin, 12 août, 14 octobre et 9 décembre.

Pour toute autre information, les personnes intéressées peuvent contacter Colette Cavard au 03 85 45 18 52 ou par mail à l'adresse suivante : [email protected]

--

Hervé Delaney