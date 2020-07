Le volley club de Givry prend ses quartiers d'été

Comme chaque été, les volleyeurs givrotins ont quitté le gymnase, pour profiter des terrains de beach-volley, situés au sein du complexe municipal

Et c'est désormais une tradition pour les membres du club que de rejoindre au début de l'été ces deux terrains, qui ont été créés en 1996 par René Seneclauze, Président du club à l'époque, avec l'appui technique de Bernard Van Haunwaert et de quelques dirigeants.

Et d'après, Jean-Luc Parize, Président actuel du club givrotin, « ces terrains de très bonne qualité se classent parmi les meilleurs du département de Saône et Loire, notamment par la qualité du sable utilisé. A tel point qu'ils sont régulièrement utilisés par les membres des clubs de Chalon sur Saône et Sennecey le Grand, qui évoluent en Nationale 2. »

A noter que les terrains sont réservés chaque mercredi soir aux licenciés du Volley club de Givry, qui les entretiennent régulièrement avec l'aide de la municipalité.

Début septembre, le club de Givry, qui compte une trentaine d'adhérents en volley loisirs, reprendra les entraînements, qui ont lieu chaque mercredi au gymnase à partir de 20h30.

Par ailleurs, à l'occasion de cette rentrée, et en partenariat avec le club de Buxy, il mettra en place le vendredi à 17h30 des entraînements destinés aux plus jeunes

Pour tout renseignement : Jean-Luc Parize (06 66 89 30 91)